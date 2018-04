Czym jest Citrulline Malate

Citrulline Malate to najwyższej jakości jabłczan cytruliny, czyli połączenie niebiałkowego aminokwasu - cytruliny z kwasem jabłkowym. Jest to suplement diety, który wspomaga i poprawia wydolność organizmu sportowca, wpływając na efekt pompy mięśniowej. Jego działanie jest niezwykle skuteczne, a stosowanie w 100% bezpieczne.

Korzyści płynące ze stosowania Citrulline Malate

Citrulline Malate to produkt wybierany przez szerokie grono osób aktywnych, który poprawia wyniki sportowe, obniżając zmęczenie treningowe, a także poprawiając wytrzymałość podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Co więcej, przyśpiesza on regenerację po treningową oraz jest bogaty w witaminy i minerały, w tym witaminę B6, a jego stosowanie pozwala zwiększyć napływ składników odżywczych do mięśni. Citrulline Malate może dodatkowo pomóc w udrożnieniu żył oraz tętnić, dzięki czemu poprawiony zostaje przepływ krwi oraz zmniejszone jest jej ciśnienie. Jest to suplement diety, który występuje w formie wygodnego proszku, dlatego każdy sportowiec może dobrać odpowiednią dla siebie dawkę. Można łączyć go z innymi suplementami przedtreningowymi w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników.